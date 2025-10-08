三原じゅん子氏東スポWEB

三原じゅん子氏 小泉進次郎陣営の写真から「隠れた」指摘にきっぱり否定

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 小泉進次郎氏が自民党総裁選後の陣営の集合写真をSNSで公開した件
  • この写真で三原じゅん子氏が隠れているようにみえると話題となっていた
  • 三原氏は8日にXを更新し、「私逃げも隠れも致しません」ときっぱり否定した

◆三原じゅん子氏が小泉陣営の集合写真への指摘を否定

記事を読む

