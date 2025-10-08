ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 三原じゅん子氏 小泉進次郎陣営の写真から「隠れた」指摘にきっぱり… 加藤勝信 カメラ ボランティア 菅義偉 高市早苗 総裁選 小泉進次郎 三原じゅん子 自民党 東スポWEB 三原じゅん子氏 小泉進次郎陣営の写真から「隠れた」指摘にきっぱり否定 2025年10月8日 19時1分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 小泉進次郎氏が自民党総裁選後の陣営の集合写真をSNSで公開した件 この写真で三原じゅん子氏が隠れているようにみえると話題となっていた 三原氏は8日にXを更新し、「私逃げも隠れも致しません」ときっぱり否定した ◆三原じゅん子氏が小泉陣営の集合写真への指摘を否定なにも恥ずかしくありません。残念ですが違う角度からのカメラにはしっかり写っていますし。私逃げも隠れも致しません。小泉選対の事務総長ですから。「恥ずかしくないのかな」進次郎氏支援の有名女性議員 敗北後の記念写真での“隠れぶり”に騒然 | 女性自身 https://t.co/Zr4rPEhhbW— 三原じゅん子 (@miharajunco) October 8, 2025 記事を読む おすすめ記事 小泉進次郎氏「著しく事実に反し訂正求める」、週刊文春に抗議…神奈川県連の党員数修正「全く関知していない」 2025年10月1日 20時41分 自民・高市氏の人事「政策推進力を落とさない対応を期待」国民・玉木氏 不記載議員の登用「どう見られるか重要」 2025年10月5日 15時31分 森保一監督、三笘薫の招集外の理由を説明「メディカルの見解と合わせて最終決定」 2025年10月2日 14時22分 広島 また固定できなかった４番 末包は好不調の波の克服が鍵 足を使った野球目指すべき 安仁屋氏が総括◆斂郤衒圈 2025年10月8日 8時0分 立民代表「厳しく対峙していく」 自民新執行部人事を批判 2025年10月7日 11時31分