昨シーズン、プレミアリーグ昇格に大きく貢献し、チームの年間MVPに輝いたリーズ所属の日本代表MF田中碧が窮地に陥っている。開幕２試合はスタメンに名を連ねたものの、２戦目のアーセナル戦で負傷し、その後の２試合を欠場。その間に、新加入のシェーン・ロングスタッフが評価を上げたため、復帰後も途中出場が続いているのだ。日本代表に合流した田中は、６日の囲み取材で、自身の現状についてこう語った。「大前提に悔し