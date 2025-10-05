132万再生され視聴者の涙を誘っているのは、保護された子猫が懸命に生きる姿。投稿には「命の尊さに涙が出ました」「ボロボロ泣いています」「人の温かさに感動しました」など、たくさんのコメントが集まっています。 【動画：獣医に『厳しい』と告げられてしまった衰弱した子猫→諦めずにお世話し続けた結果…】 10cmほどの隙間に落ちていた子猫 Instagramアカウント「むし子。」さんが投稿したのは、緊急で保護した子猫の姿。