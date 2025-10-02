秋冬コーデの相棒になるバッグを探しているなら、シーズンムードを盛り上げてくれるフェイクファー素材がおすすめ。今回編集部が注目したのは【ハニーズ】から登場したコンパクトサイズのバッグ。ふわふわの素材で高級感があり、コーデのアクセントになるはず。可愛さも上品さも備わったバッグを紹介します。 きれいめにもカジュアルにも◎ 小さめボストンバッグ 【ハニーズ】