サンスター文具から、2025年12月5日(金)より劇場公開が予定されている、話題の新作ディズニー映画『ズートピア2』の「アクリルマグネット」と「アクリルスタンド」が登場！ポップで賑やかなデザインと、グラデーションや透け感がおしゃれな雑誌風デザインを使用したグッズ各全10種類からいずれか1つが当たります☆ サンスター文具 ディズニー映画『ズートピア2』アクリルマグネット／アクリルスタンド 予約期間：2