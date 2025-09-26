Ｑ：精索静脈瘤とは何ですか？精索静脈瘤（せいさくじょうみゃくりゅう）とは、陰嚢の中にある精巣（睾丸）から心臓へ戻る静脈が異常に拡張し、こぶのようにふくらんでしまう状態を指します。陰嚢内には精子を運ぶ精管や、精巣へ血液を送る血管、リンパ管、神経などが束になった「精索（せいさく）」と呼ばれる構造があり、精索静脈瘤は、この中の静脈の血液がうまく流れず、逆流することで血管が膨らむ病気です。これは男性がかか