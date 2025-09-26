【医師に相談】精索静脈瘤（せいさくじょうみゃくりゅう）とはどのような病気ですか？

Ｑ：精索静脈瘤とは何ですか？

精索静脈瘤（せいさくじょうみゃくりゅう）とは、陰嚢の中にある精巣（睾丸）から心臓へ戻る静脈が異常に拡張し、こぶのようにふくらんでしまう状態を指します。陰嚢内には精子を運ぶ精管や、精巣へ血液を送る血管、リンパ管、神経などが束になった「精索（せいさく）」と呼ばれる構造があり、精索静脈瘤は、この中の静脈の血液がうまく流れず、逆流することで血管が膨らむ病気です。

これは男性がかかる珍しくない疾患で、健康な男性の約15％に認められるとされます。特に左側に発生しやすいことが知られており、精索静脈瘤の約80〜90％は左側で起こります。

また、精索静脈瘤は、男性不妊の主要な原因の一つでもあり、不妊症の男性の約3〜4割で精索静脈瘤が認められるとの報告があります。

正常な静脈と精索静脈瘤

Ｑ：精索静脈瘤にはどんな症状がありますか？

精索静脈瘤の多くは自覚症状がないかごく軽度ですが、症状が現れる場合は、代表的には陰嚢の重だるさや鈍い痛み、違和感であり、特に午後から夕方にかけて長時間の立ち仕事やデスクワークの後に『張っている』『突っ張る』『じんわり熱い』といった不快感や重苦しさとして感じられるのが特徴で、立位で悪化し横になると軽快するほか、触れると“ミミズばれ”のような静脈の膨らみが感じられることもあります。

Ｑ：精索静脈瘤は男性不妊の原因の一つだと聞きましたが・・・。

はい。精索静脈瘤は男性不妊の原因の一つでもあります。

静脈瘤によって陰嚢内の血液が滞留すると、精巣の温度が上昇し、精子を作る働きに悪影響を及ぼします。精子にとって最適な温度は体温より少し低い約32〜34℃ですが、精索静脈瘤があると精巣温度が体温並みの36〜37℃程度まで上昇し、精子の数や運動率が低下してしまいます。

この高温状態が続くことで精子の質（DNA損傷や形態など）が悪化し、乏精子症や精子無力症の原因となることが分かっています。精巣機能の低下は男性ホルモンの分泌不足にもつながり、将来的に男性更年期障害（LOH症候群）を引き起こす可能性も指摘されています。

Ｑ：見た目で精索静脈瘤とわかることはありますか？

はい、進行した精索静脈瘤では見た目にも特徴的な所見が現れます。具体的には、陰嚢の皮膚越しにミミズがとぐろを巻いたような怒張した静脈が浮き出て見えることがあります。特に立っているときに陰嚢の裏側に触れると、柔らかい血管の塊（いわゆる「虫垂袋」「bag of worms」）を感じられる場合があります。

症状のある側（多くは左側）の陰嚢が反対側より膨れて垂れ下がって見えることもあり、鏡で見ると左右差が明らかなケースもあります。この症状は午後や長時間の起立後に強くなる傾向があります。朝や安静時には静脈の張りやふくらみが一時的に軽くなり、見た目では分かりにくいこともあります。

こうした見た目の特徴は、他の陰嚢の病気と見分けるときの手がかりにもなります。例えば、精巣上体炎（副睾丸の炎症）では急激な痛みと発熱、陰嚢の発赤腫脹がみられますし、鼠径ヘルニアでは腸が飛び出すことで鼠径部から陰嚢にかけて膨らみます。しかし精索静脈瘤では、痛みは慢性的で鈍痛でありそこまで急激なものではなく、陰嚢の表面に血管が浮き出て見える、といった特徴があります。また、仰向けに寝ると陰嚢の膨らみが軽減する点も、ヘルニアとの違いです。

これらの点から、「立つと出て、寝ると消える陰嚢のコブ」があれば精索静脈瘤が疑われます。ただし自己判断は難しい場合もあるため、気になる症状や見た目の変化があれば専門医に相談することをおすすめします。

Ｑ：精索静脈瘤をセルフチェックする方法はありますか？

はい、簡単なセルフチェック方法があります。精索静脈瘤は症状が軽いと気づきにくいですが、自分で陰嚢を見たり触ったりすることである程度確認できます。ポイントは立った状態で陰嚢をチェックすることです。

目で観察する：

鏡などを用いて陰嚢を正面と裏側から見ます。左右の陰嚢に大きさや高さの差がないか、表面に血管の怒張（ボコボコとした隆起）が見えないか確認してください。精索静脈瘤があれば、特に左側の陰嚢上部から後ろ側にかけて青紫色の血管が浮き出て見えることがあります。

手で触れる：

親指と人差し指で陰嚢をつまむようにして、中の精索に触れてみます。立った状態でお腹に力を入れる（軽くいきむ、Valsalva負荷）と、精索部分にブドウの房のような柔らかい血管の塊（「虫垂袋」や「bag of worms」とも呼ばれる）が触れられることがあります。

セルフチェックで「怪しい」と思われる所見がある場合は、一度泌尿器科を受診して専門医の診断を受けることをおすすめします。仰向けに寝た状態で陰嚢の膨らみがスッと消えるようであれば、精索静脈瘤の可能性が高いですが、医師による触診や超音波検査で正式に診断することが大切です。

Ｑ：精索静脈瘤になる原因はなんですか？

主な原因は静脈内の「逆流防止弁」の機能不全です。本来、精巣から心臓へ戻る静脈には血液の逆流を防ぐ弁がありますが、何らかの理由でこの静脈弁が壊れるとうまく血液が流れず逆流が起こります。逆流した血液が精索内の静脈に溜まって血管を押し広げ、瘤状（こぶ状）に膨らませてしまうのです。長年の立ち仕事や思春期以降の急激な成長などで静脈に負担がかかると、弁に障害が生じやすいと考えられています。

また、精索静脈瘤が左側に多いのは解剖学的な理由があります。右の精巣静脈は下大静脈という体の中心にある大きな静脈に直接、しかも逆流しにくい角度で合流するのですが、左の精巣静脈は腎静脈という血管に直角の角度で合流します。腎静脈は腎臓の血液が大量にながれますが、その途中で重力の向きに90度に合流するのが左の精巣静脈であるために、弁の機能不全があるとすぐに腎静脈の流れが逆流しやすくなります。

さらに、左腎静脈が大動脈と上腸間膜動脈にはさまれて圧迫されることで静脈圧が高くなる「ナットクラッカー現象」（くるみ割り現象）が起こりやすいことも関係しています。この現象により左精巣静脈の血液がうっ滞しやすく、結果的に左側の精索静脈瘤が生じやすいのです。事実、精索静脈瘤の大部分は左側で、右側のみの発症はまれです。

なお、思春期〜青年期に精索静脈瘤が発生するのは、精巣の成長に伴う血流増加やホルモンバランスの変化が一因と考えられています。一方で30〜40代以降に突然左ではなく右側だけに精索静脈瘤が現れた場合、腎臓腫瘍などによる静脈の圧迫が原因の可能性もあります（この場合は精索静脈瘤そのものではなく他疾患の症状として現れます）。特に急に出現した片側性の精索静脈瘤は精密検査が必要です。いずれにせよ、精索静脈瘤は静脈の構造的な問題によって生じるものであり、逆流防止弁の機能不全と左精巣静脈の走行が主な原因となっています。