ＮＹ時間の終盤に入って、ドル円は上値追いの動きが続いており、１４９．９０円付近まで上昇している。２００日線を完全に突破しており、心理的節目の１５０円を試す動きがみられている。 エコノミストからは、円は昨年の急落からいくらか持ち直したものの、依然として歴史的に見て弱い水準にあるとの指摘が出ている。要因の一つに安全資産としての円の輝きが失われていることが挙げられるという。それは皮肉にも日本経済や