2025年9月19日に登場した「iPhone 17 Pro」は「熱間鍛造アルミニウムUnibody」と呼ばれる丈夫なボディや耐亀裂性能高い背面ガラスコーティング「Ceramic Shield」を採用しているのですが、インターネット上には「店頭に展示されていたiPhone 17 Proに傷が付きまくっていた」という報告が寄せられています。これらの報告に対してAppleが「傷ではなくスタンドの色が移ったものであり、クリーニングすれば落ちる」という公式見解を表