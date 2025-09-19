今季は10勝2敗＆防御率3.53、通算3000奪三振を達成したドジャースは18日（日本時間19日）、クレイトン・カーショー投手が今季限りで現役引退すると発表した。18日にドジャースタジアム内で記者会見を行う。37歳のカーショーは2008年にメジャーデビュー。2011、2013、2014年とサイ・ヤング賞を3度受賞した。オールスター戦に11度選出され、2014年にはリーグMVPに選ばれた。2020、2024年と2度のワールドシリーズ制覇に貢献した。