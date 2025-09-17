メルカリは、９月１日につけた直近高値２５４１．５円からいったん調整しているものの、６月１９日につけた年初来高値２８７１円からの下落に対する戻り歩調にあるとの見方に変わりはなく、ここは狙い場と考えたい。 ８月５日に発表した２５年６月期決算では、営業利益とほぼ同水準のコア営業利益が前の期比４６．１％増の２７５億７４００万円となった。売上高はマーケットプレイスや米国事業の成長率が鈍化したこと