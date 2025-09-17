＜注目銘柄＞＝メルカリ、フィンテック事業好調で業績上振れの公算
メルカリ<4385.T>は、９月１日につけた直近高値２５４１．５円からいったん調整しているものの、６月１９日につけた年初来高値２８７１円からの下落に対する戻り歩調にあるとの見方に変わりはなく、ここは狙い場と考えたい。
８月５日に発表した２５年６月期決算では、営業利益とほぼ同水準のコア営業利益が前の期比４６．１％増の２７５億７４００万円となった。売上高はマーケットプレイスや米国事業の成長率が鈍化したことで、同２．８％増の１９２６億３３００万円にとどまったが、米国事業の黒字転換やフィンテック事業の成長が利益を押し上げた。このフィンテック事業の成長が今後の同社の成長のカギを握るとみられ、注目したい。
同社のフィンテック事業は、スマートフォン決済サービスの「メルペイ」を中心に、決済サービスやクレジットサービス、暗号資産を用いた資産運用サービスを提供している。３月にゴールドカードの提供を開始したこともあり、「メルカード」の発行枚数が６月に５００万枚を突破。２５年６月期末の債権残高は前年同期比３２．５％増の２４８１億円に増加した。同社では通期のフィンテック事業のコア営業利益を３０億円とみていたが、実際は４５億円で着地しており、計画を上回った。
２６年６月期通期業績予想で、コア営業利益は前期比１．５～１６．１％増の２８０億～３２０億円を予想するが、フィンテック事業の好調や、前期に予想レンジの上限を上振れて着地したことを考慮すると、保守的な予想といえ、上振れが期待されている。（仁）
出所：MINKABU PRESS
