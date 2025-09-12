9·î9Æü¡¢Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Ç¤Ï¡¢19Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸½¤ì¤¿¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤Î¤Ê¤«¡¢¤Ò¤È¤­¤ï´¿À¼¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤Î¹­À¥¤¹¤º¤À¡£¡Ö¼ç±é¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹­À¥¤µ¤ó¤ä·¦ÅÄÀµ¹§¤µ¤ó¡¢±Ê»³±ÍÂÀ¤µ¤ó¤Ê¤É±éµ»ÇÉÇÐÍ¥¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢ÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó60Ì¾¤¬¤Ê¤«¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ñ¾ì¤Î³°¤Ë¤â¡¢ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤ò¤Ò¤ÈÌÜ¡¢¸«¤è¤¦¤È¿ô½½¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¶î