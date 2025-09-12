まだまだ暑いこの時期、午後のおやつはひんやりスイーツで決まり。材料はたった3つ。甘酒とマンゴーの自然なとろみで、なめらかな口あたりのシャーベットが完成します。砂糖なしでもやさしい甘さで後味さっぱり。キウィに替えて作っても絶品です♪『甘酒マンゴーシャーベット』のレシピ材料（Mサイズの冷凍用保存袋1枚分）冷凍マンゴー……100g 甘酒※……1/2カップ レモン汁……小さじ1/2※甘酒には米と米麹だけで作るものと、酒