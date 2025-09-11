令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。9月10日（水）に放送された同番組では、森香澄が飛行機での移動中に遭遇した“恐怖体験”を語った。同番組は、タイトル通り“全部嘘”のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも…」と思うような虚実入り混じった展開がやみつきになる番組だ。今回の企画は「森香澄、CAになる」。元CA・風吹ケイ教官のもと、機内のトラブル