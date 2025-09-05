10月で40周年を迎える日本テレビ系列の映画番組『金曜ロードショー』。10月3日の放送では、視聴者のリクエストが多かったシーンを公開することが発表されました。『金曜ロードショー』は、前身の番組『水曜ロードショー』が金曜日に移動し、1985年10月4日から放送開始。10月で40周年を迎えることを記念して、10月3日（金）午後9時からの放送では過去に放送された作品から、視聴者のリクエストが多かったシーンを厳選して公開します