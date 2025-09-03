9月3日、俳優の清水尋也（ひろや）容疑者が、麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕されたことが報じられた。悪役から好青年まで多様な役を演じられることから、数多くの映像作品に出演、多忙な若手俳優のひとりだった。作品への影響などを心配する声があがっている。「清水容疑者は9月3日早朝、自宅で同居する20代女性と一緒に逮捕されたといいます。警視庁は2025年1月、清水容疑者が大麻を使用しているとの情報を入手し、捜査を