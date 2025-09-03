ニューストップ > 仕事・教育ニュース > 「宿泊費かからない」ハワイ旅行誘ったことをきっかけに友情終了 ハワイ 女友達・男友達 キャリコネニュース 「宿泊費かからない」ハワイ旅行誘ったことをきっかけに友情終了 2025年9月3日 6時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 親がリゾート地の有名ホテルのコンドミニアム契約をしているという女性 「宿泊費はかからないから」と友人をハワイ旅行に誘うも、辛辣な返答が 旅行代理店の方が安いなどと言われたとし、この友人とは絶縁したとのこと 記事を読む おすすめ記事 【速報】俳優・清水尋也容疑者（26）逮捕 自宅で乾燥大麻所持の容疑 「間違いありません」 麻薬取締法違反の疑い -警視庁 2025年9月3日 6時27分 村上信五、スタッフ制止も「もういいやろ！」 「24時間テレビ」マラソン挑戦の横山裕に駆け寄る姿にファン感涙 2025年9月2日 18時0分 「赤ん坊の私をエアガンの的に」千葉の団地で育った25歳女性が明かす“家族全員から虐待”の残酷さと“生きがい”を見つけるまで 2025年8月26日 8時53分 「よし、離婚しよう…」妻の流産を知り、ゲス夫がニヤついた理由とは？ 2025年9月2日 7時28分 中学野球部のノック練習中、女子マネージャーの頭部にバット直撃し大けが 市が過失認め1100万円賠償へ 大分・中津市 2025年9月2日 19時16分