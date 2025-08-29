女優の趣里（34）が男性7人組「BE:FIRST」のRYOKIこと三山凌輝（26）と結婚したことが28日、分かった。29日に正式発表される。スポニチ本紙の取材では婚姻届を既に提出している。趣里は現在妊娠しており、関係者によると安定期に入っているという。趣里の両親である俳優の水谷豊（73）、女優の伊藤蘭（年齢非公表）夫妻にとって初孫となる。三山は今年4月、週刊文春に女性トラブルを報じられたことなどを受け、芸能活動を事実上