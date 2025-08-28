5回9奪三振2安打1失点で今季初勝利、カーブが決め球となった【MLB】ドジャース 5ー1 レッズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地・レッズ戦で5回9奪三振1失点で今季初勝利を挙げた。エンゼルス時代の2023年8月9日の本拠地・ジャイアンツ戦以来、749日ぶりに勝利投手となった。驚かせたのは配球だ。2年ぶりの投手復帰後、ほとんど投げていなかったカーブを多投。全87球のうち