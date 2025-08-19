社会人野球日本一を決める都市対抗野球大会が、来週、東京ドームで開幕します。この大会に3年ぶりに出場するのが、にかほ市のTDKです。2006年の初優勝以来、遠ざかっている日本一を目指して。最終調整に励むチームを取材しました。社会人野球の頂点を争う、都市対抗野球大会。3年ぶり18回目の出場を決めた、にかほ市のTDK硬式野球部は先週、お盆休み返上で最終調整に励んでいました。19年前、にかほ市は、大いに盛り上