毎年恒例の人気企画「一気試打」。今月はアイアン編！ ギアのご意見番・鹿又芳典とタイプの違う3人のアマチュアが2025年モデルとして発売された最新アイアンのなかから、厳選した20本を試打。 それぞれの特徴や長所をインプレッションします！ 最新アイアン20本を試打した鹿又が語る、2025年モデルの傾向と今どきの選び方とは？教えて、鹿又さん！ アベレージ層が使えるジャパンフォージドが大ヒットしている