「これが幸せの青い鳥の正体なのかも…！」【写真】宝石「ラピスラズリ」のような瑠璃色の鳥「ルリビタキ」先日、SNSへのこんな投稿が話題となりました。「見た中で一番青かったのはこの個体さん。青さは長く生きた証です。 4K読み込んで、拡大しまくってその尊さを感じてください」Tadsさん（@ride_and_photo）の投稿には、目の覚めるような鮮やかなブルーの羽を持つ鳥が写っており、16万もの人がその美しさに息を呑みました。「