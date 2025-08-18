ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 豪雨被災地の熊本市長に「心ないDM」ネット激怒「残念で信じられない… 水害 大雨・豪雨 ネットで話題 熊本県 時事ニュース 女性自身 豪雨被災地の熊本市長に「心ないDM」ネット激怒「残念で信じられない」 2025年8月18日 19時42分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 豪雨被災地の熊本市の市長が17日にXを更新したと「女性自身」が伝えた 「大した災害でもない」などとするDMが届いたとして、現状について説明 このDMに、ネットでは「残念で信じられない」といった怒りの声もあがった 記事を読む おすすめ記事 YOSHIKI 「この件は直接話す？」アニメ「ダンダダン」のバンド名に疑問「自殺した俺の父の名前？」 2025年8月18日 10時49分 「とにかく俺様な人」加藤ローサ 離婚数年前から仄めかしていた元夫・松井大輔への“不満” 2025年8月18日 15時28分 道頓堀ビル火災、フロア崩落し消防隊員２人取り残され死亡か…火災報知機など６項目で法令違反 2025年8月18日 21時24分 脱毛サロンで過去最大の負債 「ミュゼプラチナム」運営のMPH（株）（東京）に破産開始決定 2025年8月18日 14時40分 【映像】人も襲う“凶暴な魚”がSNSで話題…ゴマモンガラに注意 太い歯が特徴 沖縄・国頭村で目撃 2025年8月18日 19時17分