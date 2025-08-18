米国のウィットコフ中東担当特使（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米国のウィットコフ中東担当特使は17日、CNNテレビの番組で、米欧がウクライナに北大西洋条約機構（NATO）に類似した「安全の保証」を提供することについて、ロシアが容認する考えを示していると述べた。米ロ首脳会談の合意事項の一つとして説明した。ウクライナは、ロシアがNATO加盟を認めない中、和平実現にはロシアが再び侵攻しないとの安全の保証が必