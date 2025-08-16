[8.16 J1第26節 町田 3-0 C大阪 Gスタ]FC町田ゼルビアはクラブ初のリーグ7連勝を達成し、首位との勝ち点差は「2」まで縮まった。黒田剛監督は「過去の連勝は今までの借金を返しただけ。あとはこれから首位争いをするためにではなくて、優勝するためにここまで連勝を刻んでいるという風に意識を変えていくことがすごく重要」と力を込めた。2023シーズンに就任した黒田監督はJ2開幕序盤から6連勝を達成。そして今シーズンはJ1リ