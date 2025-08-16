ニューカッスルの指揮官エディ・ハウはスウェーデン代表FWアレクサンデル・イサクについて言及した。英『Sky Sports』が報じている。昨シーズン、プレミアリーグ34試合で23ゴール6アシストをマークし、CL出場権獲得に大きく貢献したイサクだが、今夏の移籍を強行しようとしており、チームに合流していない。同選手はチームを離れてトレーニングを行っているようでアストン・ヴィラとの開幕戦も欠場する見込みだ。そんななか、指揮