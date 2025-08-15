スポーツトレカ＆TCG専門店のミントは8月15日、カイル・クーズマ（ミルウォーキー・バックス）のファンミーティングイベントを開催することを発表した。 イベントは「MINT GAMES 池袋店」で開催。8月24日の13時30分から14時30分の1時間、サイン＆ツーショット会が行われる。参加チケットは30000円。先着90枚限定となっている。 7月に30歳の誕生日を迎えたクーズマは、206セ