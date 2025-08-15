カイル・クーズマが来日へ、ファンイベント開催…ウィザーズ時代には八村塁とともにプレー

スポーツトレカ＆TCG専門店のミントは8月15日、カイル・クーズマ（ミルウォーキー・バックス）のファンミーティングイベントを開催することを発表した。

イベントは「MINT GAMES 池袋店」で開催。8月24日の13時30分から14時30分の1時間、サイン＆ツーショット会が行われる。参加チケットは30000円。先着90枚限定となっている。

7月に30歳の誕生日を迎えたクーズマは、206センチ100キロのスモールフォワード兼パワーフォワード。「NBAドラフト2017」でブルックリン・ネッツから1巡目全体27位指名を受けると、トレードの末、ロサンゼルス・レイカーズへ入団し、1年目からオールルーキーファーストチームに選出された。

2019－20シーズンにはレブロン・ジェームズやアンソニー・デイビス（現ダラス・マーベリックス）などとともにNBA優勝を経験。2021－22シーズン開幕前にトレードでワシントン・ウィザーズへ移籍し、八村塁（レイカーズ）とチームメートになった。2024－25シーズン途中に再びトレードでバックスへ。通算8シーズンで541試合に出場し、1試合平均17.0得点6.3リバウンド2.7アシストを記録する。

ディアンドレ・ジョーダン（デンバー・ナゲッツ）やジャレット・アレン（クリーブランド・キャバリアーズ）、ジェイレン・ウィリアムズ（オクラホマシティ・サンダー）に続き、世界最高峰の舞台で活躍するNBA選手が日本にやって来る。