大谷は6回の好機でトリプルプレーをくらった【MLB】エンゼルス 7ー6 ドジャース（日本時間13日・アナハイム）衝撃の一幕だった。ドジャース・大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、敵地でのエンゼルス戦に「1番・指名打者」で出場。6回無死一、二塁の第4打席での遊直に倒れたが、2人の巣者も戻りきれずにトリプルプレーにつながった。驚愕のプレーに地元放送局も「アンビリーバボーな瞬間」と大興奮だった。6回無死一、二塁で