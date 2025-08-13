暑い夏はついシャワーで済ませがちですが、実は暑さによる疲労やだるさは、湯船にゆったり浸かることでじっくり癒すのが効果的。そんな“夏こそお風呂”派にぴったりなのが、BOTANIST（ボタニスト）の新ライン「BOTANIST SANTAL（サンタル）」です。シリーズ名の“サンタル”（サンダルウッドのフランス語）をはじめ、パロサントなど心をほぐすウッディで柔らかな香りが広がる、シャンプー、トリートメント、ヘアオイルの3アイテム