千鳥・ノブさんのめいである早川優衣さんは8月11日、自身のInstagramを更新。自撮りショットで24歳の誕生日を報告しました。【写真】千鳥ノブの美人めい、ドアップ自撮りショット！「ますます綺麗になってる！！」お笑いコンビ・千鳥のノブさんのめいでBMXライダーの早川優衣さんは「24」とデコレーションケーキの絵文字を添えて、3枚の写真を投稿。美しい顔立ちが際立つ自撮り写真を載せています。「#birthday #811」とハッシュタ