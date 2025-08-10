8月8日、タレントのマツコ・デラックスが、北海道岩見沢市で開催された「北海道米生産者交流会」に参加予定だったところ、亜脱臼により参加を断念していた。2014年から、北海道米のイメージキャラクターを務めているマツコ。今回岩見沢市でおこなわれたイベントに登壇予定だったが、移動当日、腰からお尻にかけた関節の亜脱臼で、羽田空港から急遽引き返すことになったという。「当日は、TEAM NACSでホクレンアンバサダーの森