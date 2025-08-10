8月8日、タレントのマツコ・デラックスが、北海道岩見沢市で開催された「北海道米生産者交流会」に参加予定だったところ、亜脱臼により参加を断念していた。

2014年から、北海道米のイメージキャラクターを務めているマツコ。今回岩見沢市でおこなわれたイベントに登壇予定だったが、移動当日、腰からお尻にかけた関節の亜脱臼で、羽田空港から急遽引き返すことになったという。

「当日は、TEAM NACSでホクレンアンバサダーの森崎博之さんが代役を務め、マツコさんはやむなくリモート出演という形に落ち着きました。マツコさんは謝罪しつつ、『（病院で）牛に打つような注射を打ってもらい、この場になんとか来れました』と明かしていました。マツコさんは身長178cm、体重130〜140kgというビッグサイズです。あちこちの関節にはかなりの負担がかかっているでしょうから、今回のようなトラブルがおきると心配ですね……」（芸能記者）

5月ごろから、顔まわりがシャープになったとして“激痩せ”ぶりが心配されてきたマツコ。今回は亜脱臼というトラブルも重なり、Xではマツコの体調や“進退”を懸念する声があがっている。

《マツコさん、お大事に…》

《マツコ大丈夫かな…好きだから元気でずっとテレビ出てほしい》

《えっ！マツコさん脱臼って。。大丈夫？森崎リーダーなら代役しても大丈夫だよね》

いまもレギュラー番組を数本抱える大御所タレントだが、ここ数年、マツコは自身の体調不振を訴えてきた。

「マツコさんは、『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）などで、よく体の変化について語っていますが、2023年には『こんな体だからわかりづらいんだけど、最近食が細い』『本当に食べられなくなってきた』などと異変を明かしています。日光に当たらなすぎて、『ここ10年で5cm身長が縮んだ』とも語っていました。

真っ赤に充血した目で出演し、視聴者から心配されることもたびたびです。本人も気にしているようですが、『眼科ですごい調べてもらても、全然悪いところがないって言われた』と首をひねっていました。あちこち不調はあるようですが、なかなか健康に気をつけている気配はありませんね」（芸能記者）

これまで「長生きしたいとか健康でいたいっていう思いがない」と語っていたマツコ。だが、まだまだ元気で活躍してほしいと願う視聴者は多いはずだ。もう少し体のメンテナンスをおこなって、今後とも愛ある毒舌を披露してほしいものだが……。