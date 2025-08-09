第１０７回全国高校野球選手権大会第４日の８日、１回戦４試合が行われ、春夏連覇を狙う横浜（神奈川）が敦賀気比（福井）に快勝した。横浜５―０敦賀気比横浜は一回、奥村頼の犠飛などで２点を先行。二回には織田の適時三塁打と奥村凌の適時二塁打で加点し、序盤で主導権を握った。織田は被安打７で完封。敦賀気比は好機で攻めきれなかった。完封達成、偉大な先輩に一歩ずつ近づく初戦の重圧も何のその。雨で１日延期されて