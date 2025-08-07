中国への輸出が制限されている、AI分野で利用可能なNVIDIAの高性能チップを故意に輸出したとして、カリフォルニア州に住む中国人2人が逮捕・起訴されました。容疑は「輸出管理改革法違反」で、最高で禁錮20年に問われる罪です。Office of Public Affairs | Two Chinese Nationals Arrested on Complaint Alleging they Illegally Shipped to China Sensitive Microchips Used in AI Applications | United States Department of Ju