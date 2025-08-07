NVIDIA H100¤Ê¤É¤Î¹âÀÇ½¥Á¥Ã¥×¤òÌµµö²Ä¤ÇÃæ¹ñ¤ËÍ¢½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ»ÊË¡¾Ê¤¬Ãæ¹ñ¿Í2¿Í¤òµ¯ÁÊ
Ãæ¹ñ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢AIÊ¬Ìî¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊNVIDIA¤Î¹âÀÇ½¥Á¥Ã¥×¤ò¸Î°Õ¤ËÍ¢½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ë½»¤àÃæ¹ñ¿Í2¿Í¤¬ÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÍÆµ¿¤Ï¡ÖÍ¢½Ð´ÉÍý²þ³×Ë¡°ãÈ¿¡×¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Ç¶Øîþ20Ç¯¤ËÌä¤ï¤ì¤ëºá¤Ç¤¹¡£
Office of Public Affairs | Two Chinese Nationals Arrested on Complaint Alleging they Illegally Shipped to China Sensitive Microchips Used in AI Applications | United States Department of Justice
Two Chinese nationals in California accused of illegally shipping Nvidia AI chips to China | Reuters
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/two-chinese-nationals-california-accused-illegally-shipping-nvidia-ai-chips-2025-08-05/
US charges Chinese nationals with illegally shipping Nvidia chips to China | Trade War News | Al Jazeera
https://www.aljazeera.com/economy/2025/8/6/us-charges-chinese-nationals-with-illegally-shipping-nvidia-chips-to-china
»ÊË¡¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Ñ¥µ¥Ç¥Êºß½»¤Î¥Á¥å¥¢¥ó¡¦¥²¥óÈï¹ð¿Í¤È¡¢¥¨¥ë¡¦¥â¥ó¥Æºß½»¤Î¥·¡¼¥¦¥§¥¤¡¦¥ä¥óÈï¹ð¿Í¤Î2¿Í¡£¤È¤â¤ËÃæ¹ñ¹ñÀÒ¤ò»ý¤Ä28ºÐ¤Ç¡¢¥²¥óÈï¹ð¿Í¤Ï±Ê½»¸¢¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ä¥óÈï¹ð¿Í¤Ï¥Ó¥¶¤¬´ü¸ÂÀÚ¤ì¤ÎÉÔË¡ÂÚºß¼Ô¤Ç¤¹¡£
2¿Í¤Ë¤ÏNVIDIA H100 GPU¤ò´Þ¤à¹âÀÇ½¥Á¥Ã¥×¤òÌµµö²Ä¤«¤Ä¸Î°Õ¤ËÃæ¹ñ¤ËÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¡»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2¿Í¤Ï2022Ç¯10·î¤«¤é2025Ç¯7·î¤Þ¤Ç¡¢¥¨¥ë¡¦¥â¥ó¥Æ¤ËËÜµò¤òÃÖ¤¯ALX¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ä¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â21·ï¤ÎÍ¢½Ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£ALX¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤Ï2024Ç¯1·î¤Ë¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¤«¤é100Ëü¥É¥ë(Ìó1²¯4700Ëü±ß)¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Î¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ãæ¹ñ¤ä¹á¹Á¤Î´ë¶È¤«¤é»ÙÊ§¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡¤¬ALX¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤äÈï¹ð¿Í¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÍ¢½ÐÀ©¸Â¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢·ÐÍ³¤Ç¥Á¥Ã¥×¤òÍ¢½Ð¤¹¤ë¡×·×²è¤ò´Þ¤à¡¢Íºá¤òÎ©¾Ú¤¹¤ëÄÌ¿®µÏ¿¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥²¥óÈï¹ð¿Í¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÃÏÊýºÛÈ½½ê¤Ë½é½ÐÄî¤·¤¿ºÝ¤ËÊÝ¼á¶â25Ëü¥É¥ë(Ìó3700Ëü±ß)¤ò»ÙÊ§¤Ã¤ÆÊÝ¼á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ä¥óÈï¹ð¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯8·î12Æü¤ËÄ°Ê¹²ñ¡¢9·î11Æü¤Ëµ¯ÁÊ¾õÆÉ¤ß¾å¤²¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºá¾õÇ§ÈÝ¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Ê¤ª¡¢NVIDIA¤Ï¡ÖÅö¼Ò¤Ï¼ç¤ËOEM¤ò´Þ¤à¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤ËÀ½ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍ¢½Ð´ÉÍýµ¬À©¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¼ê½õ¤±¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌ©Í¢¤ÏÀäÂÐ¤Ëµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£