ZOZOマリンの新たなリリーフカーにロッテはHyundai Mobility Japan株式会社とパートナーシップ契約を締結し、5日のソフトバンク戦よりEVリリーフカーとして運用を開始すると発表した。5日の試合開始前には、グラウンド内で選手も登場する贈呈セレモニーが行われるとともに、新たなEVリリーフカーの誕生を記念して、ファンの皆様に観戦チケットが当たる贈呈記念キャンペーンが実施される。○益田直也投手「新しいリリーフカー、