¥¬¥é¥¬¥é¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤ï¤¶¤ï¤¶ÎÙ¤ËÄä¤á¤ë¡©¡Ö¥È¥Ê¥é¡¼¡×¤Î¿´Íý¤ÈÂÐºö¤ò²òÀâ¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ëÃó¼Ö¾ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¤¢¤Ê¤¿¤Î¼Ö¤ÎÎÙ¤Ë¥Ô¥¿¥ê¤ÈÃó¼Ö¤¹¤ë¿Í¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¥È¥Ê¥é¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¿Í¤ËÁø¶ø¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤Ê¤¼ÎÙ¤ËÄä¤á¤ë¡© Ãó¼Ö¾ì¥¬¥é¶õ¤­¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¥È¥Ê¥é¡¼¡×¤¬½Ð¸½¤¹¤ëÍýÍ³¤È¿´Íý¡¢ÂÐºö¤È¤Ï¡©¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡× ¤³¤ì¤¬¥È¥Ê¥é¡¼¤òËÉ¤°¡ÖÊýË¡¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê28Ëç¡Ë¡Ö¥È¥Ê¥é¡¼¡×¤È¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤äÅÅ¼Ö