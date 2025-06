Metaが写真や動画の中の女性をヌードにしてしまう、いわゆる「ヌード化アプリ」のCrushAIを開発するJoy Timelineを訴えると発表しました。CrushAIはMetaのプラットフォーム上で広告を掲載しており、ユーザートラフィックの90%をMeta経由で獲得していたそうです。Combating Nudify Apps with Lawsuit & New Technology | Metahttps://about.fb.com/news/2025/06/taking-action-against-nudify-apps/Meta Sues Nudify App That