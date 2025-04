トランプ大統領が打ち出した相互関税、いわゆる「トランプ関税」の影響でビッグテックの株価が軒並み下落していますが、一方で、Apple Storeには多くの顧客が押し寄せていることが報じられています。Apple Customers Dash to Stores to Buy iPhones Ahead of Tariffs - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-07/apple-customers-dash-to-stores-to-buy-iphones-ahead-of-tariffsApple Users Rush to Upgrade