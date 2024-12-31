Âè103²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡¦2²óÀï¤¬31Æü¤Ë³Æ²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢1²óÀï¥·¡¼¥É¤ÎÎ®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤Èº´²ìÅì¡Êº´²ì¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¡¢5¡Ý0¤ÇÎ®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£Íèµ¨ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤Î¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÎ®ÄÌ·ÐºÑÂçÇðMFµµÅÄÊâÌ´¤Ï¡¢2ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿60Ê¬¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î3ÆÀÅÀÌÜ¤òµ­Ï¿¡£Æ±¹»¤Î±ÝËÜ²íÂç´ÆÆÄ¤â¡Ö¤â¤¦Èà¤Ë¤ÏÆÃÃÊ»Ø¼¨½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤é¤·¤¯¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ