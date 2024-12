携帯ゲーム機「PlayStation Portable(PSP)」を魔改造して据え置き型に変え、画面をテレビに映してゲームを遊べるようにするキット「PS Placeable」が開発されました。The PSP Consolizer That Uses Any Bluetooth Controller - YouTubePS Placeableを開発したのはダン氏とステファン氏。PS Placeableの見た目はこんな感じです。構造としては、特製のケースにPSPを詰め込んだもの。PSPのゲームディスク「UMD」を入れるスロットを天