携帯ゲーム機「PlayStation Portable(PSP)」を魔改造して据え置き型に変え、画面をテレビに映してゲームを遊べるようにするキット「PS Placeable」が開発されました。The PSP Consolizer That Uses Any Bluetooth Controller - YouTubePS Placeableを開発したのはダン氏とステファン氏。PS Placeableの見た目はこんな感じです。

構造としては、特製のケースにPSPを詰め込んだもの。PSPのゲームディスク「UMD」を入れるスロットを天面から直接開けることができます。裏面にはリセットボタンやブートボタンなどいくつかのボタンあり。PSPのメモリーカード「メモリースティックPRO Duo」を差し込むことも可能です。ビデオ出力やBluetoothにも対応していて、「DUALSHOCK 4」などBluetooth対応コントローラーをつないで遊ぶことができます。PS Placeableの価格は299.99ドル(約4万6000円)。これにはPSP本体も付いてきます。また、手持ちのPSPを送ってカスタマイズしてもらうことも可能。Shop | PSP Consolizer Pre Orders On Sale Now!https://www.retromodworks.com/product-page/ps-placeable自分で作りたい人は基板だけを39.99ドル(約6100円)で注文することもできます。設計図は公開されているのでPCBWayなど基板製作サービスに別途頼むこともできますが、公式サイトで注文した方が割安とのこと。PSP Blue Tooth Mod Kits | RCRhttps://www.retromodworks.com/product-page/psp-bt-mod-kit基板とPSPを持っている人は外装のシェルだけを購入してもOKです。PS Placeable Printed Shells | 3D Printedhttps://www.retromodworks.com/product-page/ps-placeable-shell製作用キットに加えて製作用のガイドも公式サイトに公開されています。PS Placeableの製作における一番の注意点は、初期モデルである「PSP-1000」は対応していないということです。PSPと基板をつなぐ必要があるので分解も必須。色んなケーブルを外したり組み替えたりしなければいけません。こんな感じ。組み立て作業のためのFAQも公開されているので、気になる人は覗いてみてください。FAQ | Build guides, and custom buildshttps://www.retromodworks.com/faq