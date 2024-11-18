日本代表は、15日に敵地で行われたインドネシアとのW杯アジア最終予選に4-0で勝利した。韓国人のシン・テヨン監督率いるインドネシアは帰化選手で強化を進めてきたが、最終予選では3分2敗とまだ勝ちがない。『Antaranews』によれば、インドネシアサッカー協会のエリック・トヒル会長は、日本戦後にこう述べていたそう。「日本は最強のチームだ。最強チームと対戦するときに自分たちの立ち位置を見極めなければいけない。我々が前進