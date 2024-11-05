◆ ドジャースがテオスカー・ヘルナンデスにQO提示現地時間4日、ロサンゼルス・ドジャースがテオスカー・ヘルナンデス外野手（32）に単年2105万ドルのクオリファイング・オファー（QO）を提示。一方、同じくFAを迎えるウォーカー・ビューラー投手（30）にはQOを出さなかった。ドミニカ共和国出身のヘルナンデスは昨季オフに1年2350万ドルの契約でドジャースに加入。154試合で打率.272、33本塁打、99打点、OPS.840をマークし、