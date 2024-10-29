8回にソト、ジャッジ、スタントンで無得点…空席が目立つ【MLB】ヤンキース ー ドジャース（日本時間29日・ニューヨーク）ドジャースとヤンキースのワールドシリーズ第3戦が28日（日本時間29日）、ヤンキースタジアムで行われた。8回終了時点でドジャースが4-0とリードし、ヤンキースファンは試合終了を待たずに一斉帰宅した。一気に空席が目立った。ヤンキースは4点を追う8回、1死からジャッジが四球で出塁したが、続くスタン