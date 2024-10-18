お笑いコンビ・ノンスタイルの井上裕介（44歳）が10月17日、公式ブログを更新。“736万回”表示された自身のTwitter（X）の投稿についてコメントした。この日、「謎、謎、謎」と題してブログを更新。「前にツイートした1つ」と切り出し、“736万回”表示されたという、マッサージをしてもらっている様子の写真とともに「仕事合間にマッサージ。もう、この後キスかのような空気感」とつづった自身のXの投稿スクリーンショットを公開