「MILLENNIUM PARADE」公式インスタグラム（＠mllnnmprd）よりJ-CASTニュース

常田大希、主宰の「ミレパ」全公演中止発表で阿鼻叫喚「信用失った」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 常田大希主宰の音楽プロジェクト「MILLENNIUM PARADE」の世界ツアー
  • 全公演中止が発表され、Xでは「尊重したい」と受け止める声もあった
  • 一方で「信用失った」「学生じゃないんだから」と厳しい声も相次いでいる
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 東出の再婚相手 元女優の素顔
  2. 2. 東出昌大が再婚「子宝」も報告
  3. 3. 東出の代役に「まさかの人物」
  4. 4. 台風10号 経験したことない雨に
  5. 5. 佐々木希に「人を見る目がない」
  6. 6. 人気漫画 他人の画像無断使用か
  7. 7. 転落…青汁王子が直談判した相手
  8. 8. 上沼恵美子 夫との別居を告白
  9. 9. TOKIO松岡が激痩せか…心配の声
  10. 10. 粗品 仕事めぐり「驚きの告白」
  1. 11. 堀北さんと結婚9年 本当の夫婦仲
  2. 12. 東出再婚発表 杏への同情広がる
  3. 13. 台風10号 交通影響の最新情報
  4. 14. 浜田「2025年に引退予定だった」
  5. 15. 大谷死球でデスブログ騒ぎ 批判
  6. 16. 北欧の人気ツアーで観光客が死亡
  7. 17. マイコプラズマ肺炎 患者が急増
  8. 18. 中学生がたこ焼き転売 食堂中止
  9. 19. ゆりやん「渡米」に賛否が続出
  10. 20. 同一人物? 金子賢の16kg減に驚き
  1. 1. 台風10号 経験したことない雨に
  2. 2. 台風10号 交通影響の最新情報
  3. 3. マイコプラズマ肺炎 患者が急増
  4. 4. 安藤美姫 16歳との「その後」
  5. 5. 教え子に性暴行 教諭が懲戒免職
  6. 6. 旧ジャニ「NGリスト」流出の経緯
  7. 7. 台風 関東への大雨の警戒期間
  8. 8. 新任教員の自殺 母親が学校非難
  9. 9. 台風10号 速度ゆっくりの意味
  10. 10. 【独自】修学旅行で入浴する中学3年女…
  1. 11. 日大歯学部 男女10人を救急搬送
  2. 12. パリオリンピック・卓球混合ダブルス北…
  3. 13. 店で「アナ雪止めろ」10カ月求刑
  4. 14. 神奈川・秦野市に避難指示を発令
  5. 15. 遅い台風10号「偏西風」が要因か
  6. 16. 「むかつく」読売社員が暴行か
  7. 17. 岩手県内陸で「線状降水帯」発生
  8. 18. 埼玉・川口市長にSNSで殺害予告
  9. 19. 「親知らず」手術後に17歳死亡
  10. 20. 兵庫に「記録的短時間大雨情報」
  1. 1. 介護業界 低給与の本当の原因
  2. 2. 靖国で落書き 男を中国で拘束
  3. 3. 社長室に卓球台? ユニークな会社
  4. 4. 小学校で暴力が激増? 驚きの理由
  5. 5. 大混乱? マイナ保険証に医師警鐘
  6. 6. 悠仁さま巡る反対署名1万筆超え
  7. 7. 絶対許さん 石丸氏がTV局名指し
  8. 8. 690円カットの美容室が全国拡大
  9. 9. 左右の目が別々の景色 過酷闘病
  10. 10. 河野氏の「裏金返還」発言で波紋
  1. 11. なぜ? ガチで食品開発するFX会社
  2. 12. 告発者の処分経緯、明言避ける＝「百条…
  3. 13. 大津党首「最近、彼氏ができた」
  4. 14. 石破茂氏、総裁選への出馬を正式表明　…
  5. 15. 1千万円貯めた妻 夫の死後に散財
  6. 16. ゲンダイも変化"バカな菅と小沢"
  7. 17. 橋下府政が"変えてくれた"もの
  8. 18. 百田氏、また「人間のクズ」発言
  9. 19. 「Twitterのフォロワ&#12540;が3000人…
  10. 20. ゴミ屋敷 20代の身に起きた異変
  1. 1. 北欧の人気ツアーで観光客が死亡
  2. 2. 中国のロボット産業「黄金期」に
  3. 3. NHKで不適切発言 中国男性帰国か
  4. 4. マライアの母と姉 同じ日に死去
  5. 5. テレグラム創業者 子は100人超?
  6. 6. 靖国落書き犯を拘束 恐喝に関与?
  7. 7. 性暴力経験の元夫に「会いたい」
  8. 8. 迷子少女に衝撃 卵子流出を疑う
  9. 9. 性被害がAV化…DJ SODA悲痛訴え
  10. 10. 「オアシス」再結成を発表
  1. 11. アイスランドで「氷の洞窟」崩落
  2. 12. 北「見せしめショー」の恥辱行為
  3. 13. リス巡る奇妙な通報 米警官爆笑
  4. 14. 米の日本食店で2歳に料理酒 搬送
  5. 15. 中国が領空侵犯 外務省が説明
  6. 16. 中国が領空侵犯 日本への反撃か
  7. 17. 露が最大級の攻撃 ミサイル127発
  8. 18. 韓国の元子役が18歳に 美貌話題
  9. 19. 中国 若者の失業率が今年最高に
  10. 20. 熱いキスも…元EXOタオが結婚へ
  1. 1. 急に父親が失明 介護の幕開けに
  2. 2. 交渉決裂 KADOKAWAに再攻撃予告
  3. 3. 妻の復職＝浮気? 異常夫の実態
  4. 4. iPhone SE4に関する最新リーク
  5. 5. 世界に誇る日本企業 3位は任天堂
  6. 6. 不安的中 傷を隠す引っ越し業者
  7. 7. 「バイクのすり抜け運転」違反か
  8. 8. コメ品薄「徐々に回復していく」
  9. 9. 安藤裕氏 高齢者の就労問題語る
  10. 10. 20代役者 厳しいギャラ事情告白
  1. 11. 「年間2日だけ利用可の駅」訪問
  2. 12. 要注意 台風に弱いタワマン特徴
  3. 13. 日本は滅びる発言 前澤氏が反論
  4. 14. 自給率100%のお米 品薄の真実
  5. 15. ヨーカドー 埼玉でも「お別れ」
  6. 16. 森永氏「新NISAには触れるな」
  7. 17. 保有株式の時価総額が高い100社
  8. 18. 堀江氏 セブンの宅配ピザに期待
  9. 19. ANAの制服をリニューアル　デザインは…
  10. 20. 野村克也監督の座右の銘｢人間が最低限…
  1. 1. iPhone16発表か 生成AIの搭載も
  2. 2. Apple 9月9日に新型iPhone発表か
  3. 3. ろうきん騙るフィッシング 注意
  4. 4. バナナ 実は過去に絶滅していた
  5. 5. 新作RPG「FAIRY TAIL２」がコーエーテ…
  6. 6. ひろゆきイズムの継承者になりたい！『…
  7. 7. 隻狼(SEKIRO)に「攻略の多様性向上」ア…
  8. 8. 世界各国から投資家・スタートアップエ…
  9. 9. Intelの次世代Core「Haswell」のトラン…
  10. 10. Rakuten Kobo、防水電子書籍リーダー「…
  1. 11. Chromeの情報窃取する攻撃確認
  2. 12. 【気になるトレンド用語】モバイルブロ…
  3. 13. 一新！飲んで感じる「マンゴー・モモ」
  4. 14. 紀伊国屋書店　電子書籍に参入
  5. 15. ルイ･ヴイトン「SERIES 1 - THAT WAS …
  6. 16. 微細な埋込型無線センサーNeural Dust…
  7. 17. WalmartとMicrosoftが戦略的提携、共通…
  8. 18. Earth Ship、中国Huionブランドのペン…
  9. 19. マスクが年賀ノベルティに変身！　お正…
  10. 20. スマートフォン本体の楽天ランキング。…
  1. 1. De監督 投手交代拒否にブチギレ
  2. 2. MLB初 同一試合に両チームで出場
  3. 3. 大谷より「価値高い」暴論が炎上
  4. 4. 大谷でも届かぬイチロー氏の記録
  5. 5. ダル「5億8千万円放棄」の真意
  6. 6. 浦和監督解任でJ史上初の事態に
  7. 7. 浦和「ハーフタイム」に監督交代
  8. 8. 楽天 日ハムと激闘も引き分け
  9. 9. DeNA・三浦監督 助っ人に一喝
  10. 10. 引退後に即水着 古賀さんに注目
  1. 11. 上地結衣 パラに「参加」しない
  2. 12. 美人ハードル選手 衝撃モテ伝説
  3. 13. クライミングで差別? 専門家見解
  4. 14. 大谷に「意外な落とし穴」を指摘
  5. 15. 韓国最強打者 NPBでの活躍に課題
  6. 16. 誰かと 浅田真央の近影に驚き
  7. 17. MF奥抜侃志に監督が厳しい言葉
  8. 18. Shigekix食事会に大物続々 反響
  9. 19. どうせ中国勝てない 森保Jに驚嘆
  10. 20. 新庄監督レイエス先発の真意説明
  1. 1. 東出の再婚相手 元女優の素顔
  2. 2. 東出昌大が再婚「子宝」も報告
  3. 3. 東出の代役に「まさかの人物」
  4. 4. 佐々木希に「人を見る目がない」
  5. 5. 人気漫画 他人の画像無断使用か
  6. 6. 転落…青汁王子が直談判した相手
  7. 7. 上沼恵美子 夫との別居を告白
  8. 8. 堀北さんと結婚9年 本当の夫婦仲
  9. 9. TOKIO松岡が激痩せか…心配の声
  10. 10. 粗品 仕事めぐり「驚きの告白」
  1. 11. 東出再婚発表 杏への同情広がる
  2. 12. 浜田「2025年に引退予定だった」
  3. 13. 大谷死球でデスブログ騒ぎ 批判
  4. 14. 木村への殿様扱いに俳優が指摘
  5. 15. 同一人物? 金子賢の16kg減に驚き
  6. 16. ゆりやん「渡米」に賛否が続出
  7. 17. 氷川にファン離れか…根深い理由
  8. 18. 石田純一がナンパした超大物の娘
  9. 19. 常田の中止発表「信用失った」
  10. 20. 養育費は? 東出衝撃再婚にX激震
  1. 1. 息子からタレコミ 夫のW不倫発覚
  2. 2. 風呂上り 全裸覗かれ即引っ越し
  3. 3. イロチ買いマスト UNIQLOの名品
  4. 4. 舐めた態度の新人黙らせた一言
  5. 5. 3COINS「かわい過ぎて発狂」お月見グッ…
  6. 6. 両親が死去 納骨後に自宅でゾッ
  7. 7. 猛暑日にテラス案内…店員に唖然
  8. 8. シャンプー 毎日使う必要はない?
  9. 9. 「ほんと失礼すぎる」藤田ニコル、「妊…
  10. 10. ユニクロの隠れた人気グッズって知って…
  1. 11. 点心食べ放題のランチが豪華すぎ
  2. 12. 体が勝手に反応しちゃう。男性が色気を…
  3. 13. GUに急げ 30・40代向けパンプス
  4. 14. きっかけは目玉焼き 夫に失望
  5. 15. 家事ストレス激減 10円スポンジ
  6. 16. 高校生不倫ドラマ 異常なコメ数
  7. 17. 男性の半数 女友達「恋愛対象」
  8. 18. 車椅子ママ 命がけだった出産
  9. 19. 「ずんだスーパーカップ」発売へ
  10. 20. ミュージカル『黒執事』で共演！ 小西…
x