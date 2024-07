2024年9月に発表されると目されているiPhone 16シリーズについて、Apple関連の情報を取り扱う9to5Macが「期待すべき5つの新機能」を紹介しています。iPhone 16 is coming, and these five features will be worth the wait - 9to5Machttps://9to5mac.com/2024/07/12/iphone-16-new-features-worth-the-wait/◆1:より大きなディスプレイiPhone 16のデザインはiPhone 15とほぼ同じものになるとされていますが、ディスプレイ業界で25